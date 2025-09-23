Конец эпохи Макрона: назван скрытый намек в остановке кортежа президента Франции в США

По мнению специалистом, действия Трампа стали реакцией на решение Франции признать палестинское государство. Трухачев считает, что Макрон утрачивает влияние и является уходящей фигурой. Однако он допустил, что французский лидер может занять значимую должность в структурах Евросоюза. При этом Трухачев отметил, что отношения между Макроном и Трампом остаются напряжёнными, так как Трамп относится к Макрону с явным пренебрежением.