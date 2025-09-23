Конец эпохи Макрона: назван скрытый намек в остановке кортежа президента Франции в США

Французский президент Эммануэль Макрон, которого публично унизил президент США Дональд Трамп, вскоре может покинуть свой пост. Об этом в разговоре с aif.ru заявил политолог-европеист Вадим Трухачев.
По мнению специалистом, действия Трампа стали реакцией на решение Франции признать палестинское государство. Трухачев считает, что Макрон утрачивает влияние и является уходящей фигурой. Однако он допустил, что французский лидер может занять значимую должность в структурах Евросоюза. При этом Трухачев отметил, что отношения между Макроном и Трампом остаются напряжёнными, так как Трамп относится к Макрону с явным пренебрежением.
360.ru напомнил, что в Нью-Йорке кортеж Эммануэля Макрона был вынужден остановиться из-за перекрытия улиц полицией, готовившей проезд для кортежа Дональда Трампа. Это происшествие вызвало широкий резонанс.
Американист Константин Блохин предположил, что задержка могла быть организована администрацией Трампа. По его словам, инцидент может быть либо намеренной демонстрацией пренебрежения к Макрону, либо случайным совпадением, связанным с приоритетом американского президента. Его слова приводит «Царьград».