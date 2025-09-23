Медведев: США должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями

«Россия готова соблюдать Договор об СНВ, который я подписал в 2010 году. Теперь решение должна принять администрация Трампа, но просто следовать букве договора недостаточно: США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается высоким», — написал Медведев в соцсетях.