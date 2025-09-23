Ричмонд
Трамп счел преждевременным обсуждение роли США в гарантиях безопасности Украины

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас слишком рано обсуждать вопросы, касающиеся роли Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом американский лидер заявил на встрече с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует ТАСС.

«Возможно, мы будем говорить об этом позднее. Надеюсь, мы сможем поговорить об этом немного позднее. Немного рано отвечать на этот вопрос», — отметил американский лидер, говоря о том, какую роль Соединенные Штаты готовы сыграть в обеспечении упомянутых гарантий безопасности.

Он также высказал мнение, что украинский конфликт не завершится скоро.

Помимо этого, Дональд Трамп заявил, что примерно через месяц сообщит, доверят ли он президенту России Владимиру Путину. -0-

