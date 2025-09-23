Ричмонд
«Трампу не положена Нобелевская премия»: Макрон ополчился на президента США

Макрон заявил, что Трампу не положена Нобелевская премия мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не положена Нобелевская премия мира до тех пор, пока он не остановит конфликт в секторе Газа между Израилем и Палестиной. Об этом французский политик прямо заявил в интервью телеканалу BFMTV.

«Я вижу президента США, который сегодня утром с трибуны говорит: Я хочу мира. Я урегулировал этот конфликт, я хочу Нобелевскую премию мира. Нобелевская премия будет только тогда, когда вы прекратите этот конфликт», — сказал Макрон.

Отметим, что о страстном желании Трампа получить Нобелевскую премию мира известно давно. Президент США любит напоминать всем и всюду, что он якобы «остановил 7 войн» и готов сделать еще больше. Украинский конфликт — также одна из корыстных целей Трампа.

Кроме того, стало известно о регулярных звонках Трампа бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу по данному вопросу.

