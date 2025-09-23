Политолог Кошкин: Трамп начнет давить на Нетаньяху из-за признания Палестины

Президент США Дональд Трамп может усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за признания Палестины рядом западных стран. Об этом рассказал политолог Андрей Кошкин в беседе с aif.ru. По его словам, давление США на Израиль может быть связано с попыткой ограничить активные действия в секторе Газа.
Кошкин уточнил, что пока таких шагов со стороны США не заметно. Он также отметил, что признание Палестины некоторыми западными странами произошло из-за массовых протестов в поддержку палестинцев. По мнению эксперта, правительства этих стран вынуждены поддерживать создание палестинского государства.
«Известия» напомнили, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признании Палестины как государства. Его выступление на Генеральной Ассамблее ООН стало вызовом для США и Израиля, которые выступают против этого решения. Признание Палестины, помимо символического значения, может повлиять на экономику Израиля.
При этом замглавы МИД России Сергей Вершинин напомнил, что Россия признала Палестину государством ещё до трагических событий, унёсших жизни не менее 65 тысяч человек. На международной конференции в рамках Генассамблеи ООН он подчеркнул, что Россия, как и многие другие страны, поддерживает право палестинцев на возвращение и самоопределение. Его слова приводит RT.