Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Кошкин: Трамп начнет давить на Нетаньяху из-за признания Палестины

Кошкин считает, что признание Палестины связано с протестами в ряде стран.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп может усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за признания Палестины рядом западных стран. Об этом рассказал политолог Андрей Кошкин в беседе с aif.ru. По его словам, давление США на Израиль может быть связано с попыткой ограничить активные действия в секторе Газа.

Кошкин уточнил, что пока таких шагов со стороны США не заметно. Он также отметил, что признание Палестины некоторыми западными странами произошло из-за массовых протестов в поддержку палестинцев. По мнению эксперта, правительства этих стран вынуждены поддерживать создание палестинского государства.

«Известия» напомнили, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признании Палестины как государства. Его выступление на Генеральной Ассамблее ООН стало вызовом для США и Израиля, которые выступают против этого решения. Признание Палестины, помимо символического значения, может повлиять на экономику Израиля.

При этом замглавы МИД России Сергей Вершинин напомнил, что Россия признала Палестину государством ещё до трагических событий, унёсших жизни не менее 65 тысяч человек. На международной конференции в рамках Генассамблеи ООН он подчеркнул, что Россия, как и многие другие страны, поддерживает право палестинцев на возвращение и самоопределение. Его слова приводит RT.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше