Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского: первая леди США унизила Украину на глазах у всего мира

Жена президента США Дональда Трампа Мелания отказалась от двусторонней встречи с супругой Владимира Зеленского Еленой в рамках сессии Генассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post со ссылкой на заявление старшего советника первой леди Америки Марка Бекмана.
«Двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет», — заявил он.
Известно, что Мелания Трамп не первый раз унижает ее на глазах у всего мира. По словам Беркмана, Зеленская минимум несколько раз обращалась к первой леди США с просьбой о личной встречи. Однако получала лишь категоричное «нет».
При этом старший советник добавил, что Мелания все равно намерена поздороваться с супругой Зеленского. Ведь так подобает правилам хорошего тона.
Ранее Дональд Трамп высказался о том, влияет ли Мелания на его взгляды по ситуации вокруг Украины. По словам политика, первая леди сохраняет нейтралитет и, как и он, поддерживает скорое окончание конфликта.