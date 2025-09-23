Ричмонд
Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского: первая леди США унизила Украину на глазах у всего мира

NYP: Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой Зеленского Еленой.

Источник: Комсомольская правда

Жена президента США Дональда Трампа Мелания отказалась от двусторонней встречи с супругой Владимира Зеленского Еленой в рамках сессии Генассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post со ссылкой на заявление старшего советника первой леди Америки Марка Бекмана.

«Двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет», — заявил он.

Известно, что Мелания Трамп не первый раз унижает ее на глазах у всего мира. По словам Беркмана, Зеленская минимум несколько раз обращалась к первой леди США с просьбой о личной встречи. Однако получала лишь категоричное «нет».

При этом старший советник добавил, что Мелания все равно намерена поздороваться с супругой Зеленского. Ведь так подобает правилам хорошего тона.

Ранее Дональд Трамп высказался о том, влияет ли Мелания на его взгляды по ситуации вокруг Украины. По словам политика, первая леди сохраняет нейтралитет и, как и он, поддерживает скорое окончание конфликта.

