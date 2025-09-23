Ричмонд
Трамп заявил, что РФ обладает большой военной мощью

Вероятно, украинский конфликт не закончится в ближайшее время, сказал президент США.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал, что Россия имеет серьёзную военную мощь. Об этом пишет РИА Новости.

«РФ обладает большой военной мощью. Многие думали, что противостояние закончится быстро», — рассказал глава Белого дома.

В ходе своего выступления на полях ГА ООН Трамп призвал европейские страны усилить давление на РФ. По его словам, страны НАТО должны прекратить импорт российских энергоносителей.

Лидер США также заявил, что Вашингтон введёт новые пошлины, если Москва не согласится на сделку по Украине. Однако, по его словам, данные меры будут эффективными только при условии, что страны Европы присоединятся к санкциям.

