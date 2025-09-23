Ричмонд
Трамп считает, что конфликт на Украине ещё долго не закончится

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долго. Об этом президент США заявил на встрече с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: Life.ru

«Очень тяжёлые бои. Кажется, что это не закончится ещё долго», — отметил республиканец.

Хозяин Белого дома также добавил, что у России «очень большая армия».

Напомним, ранее Трамп выступил на Генассамблее. Его речь была жёсткой: он заявил, что человечество оказалось в одном из крупнейших кризисов в истории, раскритиковал работу самой ООН, обрушился на «зелёную повестку» и массовую миграцию, а также высказался о конфликте на Украине и ближневосточном урегулировании. По словам американского лидера, ещё шесть лет назад «мир процветал», однако сегодня всё изменилось. Life.ru собрал ключевые заявления президента США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

