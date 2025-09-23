Медведев предупредил США о возможном конфликте

США должны снять антироссийские санкции, в противном случае риск начала прямого конфликта между двумя странами останется высоким. Об этом во вторник, 23 сентября, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, Москва готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но решение по этому вопросу остается за Вашингтоном. При этом он назвал недостаточными действия, которые заключаются в том, чтобы «просто следовать букве договора».
— США должны отказаться от попыток ослабить Россию с помощью санкций и пошлин. В противном случае риск прямого конфликта остается высоким, — написал политик на своей странице в соцсети X.
22 сентября президент России Владимир Путин объяснил, что он принял решение приостановить участие России в ДСНВ-3, поскольку первое соглашение заключалось с США в 1991 году — «в принципиально другой ситуации, в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия». Глава государства подчеркнул, что сейчас страны Запада «прямо причастны» к попыткам украинских войск нанести удары по базам стратегической авиации.