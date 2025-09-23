Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: обвиняемый в покушении на Трампа пытался покончить с собой в суде

Райан Раут признан виновным по всем статьям обвинения.

Источник: Аргументы и факты

Райан Раут, которого суд признал виновным в попытке убийства президента США Дональда Трампа в 2024 году, попытался покончить с собой в зале суда, сообщает Fox News.

«Признанный виновным по делу о покушении на Трампа Райан Раут пытался покончить с собой в зале суда», — говорится в сообщении телеканала.

Раут был признан виновным по всем статьям обвинения.

«Сегодняшний вердикт подтверждает нашу решимость наказывать тех, кто прибегает к насилию в политических целях», — отметила в ходе заседания федеральный прокурор Пэм Бонди.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что убийство американского активиста Чарли Кирка также может рассматриваться как предупреждение президенту США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше