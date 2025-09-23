Fox News: обвиняемый в покушении на Трампа пытался покончить с собой в суде

Райан Раут, которого суд признал виновным в попытке убийства президента США Дональда Трампа в 2024 году, попытался покончить с собой в зале суда, сообщает Fox News.
«Признанный виновным по делу о покушении на Трампа Райан Раут пытался покончить с собой в зале суда», — говорится в сообщении телеканала.
Раут был признан виновным по всем статьям обвинения.
«Сегодняшний вердикт подтверждает нашу решимость наказывать тех, кто прибегает к насилию в политических целях», — отметила в ходе заседания федеральный прокурор Пэм Бонди.
