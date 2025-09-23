Трамп после встречи с Зеленским выступил с резкой критикой России

«После того как я познакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России и полностью её понял, а также увидел экономические трудности, которые она вызывает у России. Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах», — говорится в посте Трампа в соцсети Truth Social.