Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Украина сможет вернуть все территории и «пойти дальше» при поддержке ЕС

Украине удастся вернуть все утраченные территории, а возможно, «пойти дальше», в чем ей помогут страны Евросоюза. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В марте 2014 года Республика Крым вошла в состав России. В 2022-м российскими регионами стали ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Все они ранее находились в составе Украины. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о притязаниях на новые регионы России. Многие страны-члены ЕС также отказывались признать эти регионы российскими. При этом среди основных требований РФ для прекращения огня, помимо нейтрального статуса Украины, указано международно-правовое признание Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше