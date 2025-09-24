Трамп: Украина сможет вернуть все территории и «пойти дальше» при поддержке ЕС

В марте 2014 года Республика Крым вошла в состав России. В 2022-м российскими регионами стали ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Все они ранее находились в составе Украины. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о притязаниях на новые регионы России. Многие страны-члены ЕС также отказывались признать эти регионы российскими. При этом среди основных требований РФ для прекращения огня, помимо нейтрального статуса Украины, указано международно-правовое признание Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими.