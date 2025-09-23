Медведев призвал США отменить ограничительные меры в отношении России

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что введение новых санкций против России откладывается до тех пор, пока европейские страны не перестанут покупать ресурсы у России. Он отметил, что президент США Дональд Трамп допускает возможность введения новых санкций, но ставит условием снижение зависимости Европы от российской нефти и газа. Госсекретарь заявил, что европейским партнёрам необходимо проявить больше активности в этом вопросе, так как они продолжают импортировать значительные объёмы российских энергоносителей.