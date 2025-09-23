Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев призвал США отменить ограничительные меры в отношении России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для снижения риска прямого конфликта США обязаны снять все санкции с России. Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальной сети X. По мнению Медведева, в противном случае риск прямого конфликта останется высоким.

Источник: Life.ru

«Россия готова соблюдать Договор об СНВ, который я подписал в 2010 году. Теперь решение должна принять администрация (президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа, но просто следовать букве договора недостаточно: США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остаётся высоким», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что введение новых санкций против России откладывается до тех пор, пока европейские страны не перестанут покупать ресурсы у России. Он отметил, что президент США Дональд Трамп допускает возможность введения новых санкций, но ставит условием снижение зависимости Европы от российской нефти и газа. Госсекретарь заявил, что европейским партнёрам необходимо проявить больше активности в этом вопросе, так как они продолжают импортировать значительные объёмы российских энергоносителей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше