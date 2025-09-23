Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ призвало вернуть удерживаемый в Канаде Ан-124

Самолет, выполнявший гуманитарный рейс, был задержан в Торонто в феврале 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

В посольстве РФ в Канаде заявили, что самолет Ан-124−100, задержанный в аэропорту Торонто, необходимо незамедлительно вернуть законному владельцу, передает РИА Новости.

Дипломатическое представительство подчеркивает, что иных вариантов решения данного вопроса не существует.

Напомним, что самолет, выполнявший гуманитарный рейс по поручению правительства Канады с целью доставки медицинских тестов COVID-19 из Китая, был задержан в феврале 2022 года в связи с введением канадскими властями запрета на использование воздушного пространства страны российским авиакомпаниям.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что Вашингтон также должен отказаться от антироссийских санкций.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше