Посольство РФ призвало вернуть удерживаемый в Канаде Ан-124

В посольстве РФ в Канаде заявили, что самолет Ан-124−100, задержанный в аэропорту Торонто, необходимо незамедлительно вернуть законному владельцу, передает РИА Новости.
Дипломатическое представительство подчеркивает, что иных вариантов решения данного вопроса не существует.
Напомним, что самолет, выполнявший гуманитарный рейс по поручению правительства Канады с целью доставки медицинских тестов COVID-19 из Китая, был задержан в феврале 2022 года в связи с введением канадскими властями запрета на использование воздушного пространства страны российским авиакомпаниям.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что Вашингтон также должен отказаться от антироссийских санкций.