Трамп заявил, что желает Москве и Киеву всего наилучшего

Об этом американский лидер сообщил в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при любом сценарии желает Москве и Киеву «всего наилучшего».

Об этом американский лидер сообщил в принадлежащей ему соцсети Truth Social по итогам встречи с Владимиром Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Независимо от развития событий, я желаю обеим странам всего наилучшего», — написал глава США.

Накануне Трамп также признал, что Россия обладает серьёзной военной мощью.

