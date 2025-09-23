Трамп заявил, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие, а члены альянса могут распоряжаться им как заблагорассудится.
«Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним все, что захочет. Удачи всем!» — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
