Трамп заявил, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие

По словам главы США, члены альянса могут распоряжаться оружием как заблагорассудится.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие, а члены альянса могут распоряжаться им как заблагорассудится.

«Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним все, что захочет. Удачи всем!» — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

