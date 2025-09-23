Ричмонд
Трамп посчитал бессмысленными его хорошие отношения с Путиным в контексте СВО

Хорошие отношения президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям Вашингтона, ничего не значили для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал сам американский политик после встречи с украинским главой Владимиром Зеленским.

«Мои отношения с Путиным ничего не значили для урегулирования украинского конфликта», — сказал Трамп перед журналистами в Белом доме. Цитату приводит агентство Reuters.

Ранее переменчивая позиция Дональда Трампа по отношению к России вызывала обеспокоенность у европейских дипломатов и украинских властей. После встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп смягчил свою риторику по ряду вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Украине, что привело к опасениям относительно возможного ослабления поддержки Киева со стороны США. В ночь на 24 сентября Трамп несколько изменил свою позицию, заявив, что поддерживает Украину на пути к «возвращению территорий».

