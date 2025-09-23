Посольство РФ в Канаде потребовало возвращения самолёта Ан-124−100 владельцу

Весной 2023 года Канада ввела санкции против авиакомпании «Волга-Днепр», а в июне правительство приняло решение об аресте самолёта и подготовке к его конфискации с целью передачи Украине. В августе текущего года «Волга-Днепр» сообщила о начале арбитражного разбирательства в связи с экспроприацией активов, включая арест Ан-124−100, уведомив об этом канадскую сторону.