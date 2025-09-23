Ричмонд
Посольство РФ в Канаде потребовало возвращения самолёта Ан-124−100 владельцу

Российское посольство в Канаде настаивает на возвращении авиакомпании «Волга-Днепр» самолёта Ан-124−100, который удерживается в аэропорту Торонто. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в дипмиссии.

Источник: Life.ru

«Самолёт должен быть безусловно возвращён владельцу. Это единственное решение», — заявили в дипломатическом представительстве РФ в Канаде.

Напомним, что воздушное судно оказалось заблокировано в Канаде в феврале 2022 года после того, как страна закрыла своё воздушное пространство для российских авиакомпаний. Ан-124−100 прибыл в Торонто, выполняя гуманитарный рейс по заказу канадского правительства, доставляя тесты на COVID-19 из Китая.

Весной 2023 года Канада ввела санкции против авиакомпании «Волга-Днепр», а в июне правительство приняло решение об аресте самолёта и подготовке к его конфискации с целью передачи Украине. В августе текущего года «Волга-Днепр» сообщила о начале арбитражного разбирательства в связи с экспроприацией активов, включая арест Ан-124−100, уведомив об этом канадскую сторону.

