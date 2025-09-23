Депутат Рады Анна Скороход высказала тревогу относительно стремительного увеличения числа военных захоронений на украинских кладбищах, подчеркнув, что данная ситуация ставит под угрозу существование украинской нации.
Кроме того, она обратила внимание на выборочный подход сотрудников ТЦК.
«Они не останавливают модные машины, они останавливают обычные машины, которые не стоят больших денег», — отметила депутат.
Она также подчеркнула, что украинские села практически опустели, а сотрудники ТЦК фактически «вычерпывают» оттуда последних жителей.
«Нам нужно не деньги искать, а нам нужно сохранить нацию и найти любые пути для того, чтобы установился в мир», — заявила Скороход в интервью одному из YouTube-каналов.