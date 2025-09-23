Трамп: Хорошие отношения с Путиным не помогли урегулировать конфликт на Украине

Также в ходе выступления на полях Генассамблеи Дональд Трамп заявил, что принимает меры, направленные на прекращение боевых действий на Украине и рассчитывает на прогресс, невзирая на существующие трудности. Американский лидер выступил с критикой в адрес Китая и Индии за импорт российских энергоносителей, назвав их «главными спонсорами конфликта».