Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Хорошие отношения с Путиным не помогли урегулировать конфликт на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. Эти слова президента США прозвучали во время его встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном на полях Генассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

Источник: Life.ru

«Самое большое разочарование… ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили», — заявил хозяин Белого дома.

Также в ходе выступления на полях Генассамблеи Дональд Трамп заявил, что принимает меры, направленные на прекращение боевых действий на Украине и рассчитывает на прогресс, невзирая на существующие трудности. Американский лидер выступил с критикой в адрес Китая и Индии за импорт российских энергоносителей, назвав их «главными спонсорами конфликта».

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше