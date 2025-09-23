Ричмонд
Зеленский утаил детали «хорошего разговора» с Трампом

Зеленский заявил, что разговор с Трампом вышел достаточно хорошим.

«Я не буду делиться всеми деталями [разговора с Трампом] на данный момент… Но это был хороший разговор. Были определенные аспекты, которые мы уделяли именно ситуации на поле боя», — приводит слова Владимира Зеленского «Интерфакс-Украина». Президент подчеркнул, что предметом обсуждения стали вопросы, напрямую связанные с текущими событиями в зоне боевых действий.

В ходе беседы Зеленский также обратил внимание на важность поддержки со стороны США и выразил надежду на продолжение диалога. Также президент Украины заявил, что Трамп пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения конфликта.

Ранее Дональд Трамп уже обсуждал вопросы безопасности Украины с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в формате видеоконференции после заседания «коалиции желающих», оказывающей помощь Киеву. Тогда основное внимание также уделялось гарантиям безопасности для Украины и координации совместных действий западных стран.

