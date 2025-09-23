Зеленский утаил детали «хорошего разговора» с Трампом

«Я не буду делиться всеми деталями [разговора с Трампом] на данный момент… Но это был хороший разговор. Были определенные аспекты, которые мы уделяли именно ситуации на поле боя», — приводит слова Владимира Зеленского «Интерфакс-Украина». Президент подчеркнул, что предметом обсуждения стали вопросы, напрямую связанные с текущими событиями в зоне боевых действий.