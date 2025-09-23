«Звучит недвусмысленно»: На Западе прокомментировали послание Путина

А ранее научный сотрудник РАН Евгений Ким заявил, что новым секретным оружием Северной Кореи может быть сверхзвуковая ракета дальнего радиуса действия. Он обратил внимание, что в КНДР уже изобрели двигатель с силой тяги в 300 тонн. По мнению учёного, что ракета с таким двигателем вполне может достичь территории США.