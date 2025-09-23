США не поддержали в ООН антироссийское заявление Украины и ЕС

Заявление зачитал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, к нему присоединились 38 стран, включая Словакию.
Кроме того, при выступлении Сибиги отсутствовал кто-либо из администрации президента США Дональда Трампа или постпредства страны при ООН.
