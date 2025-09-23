Ричмонд
США не поддержали в ООН антироссийское заявление Украины и ЕС

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. США не стали присоединяться в ООН к заявлению Украины и Европейского союза с осуждением действий России, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Reuters

Заявление зачитал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, к нему присоединились 38 стран, включая Словакию.

Кроме того, при выступлении Сибиги отсутствовал кто-либо из администрации президента США Дональда Трампа или постпредства страны при ООН.

