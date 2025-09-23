Трамп: отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине

Трамп отметил, что именно ситуация между Россией и Украиной стала для него наибольшим разочарованием. Он рассчитывал, что благодаря налаженным контактам с Путиным этот кризис удастся урегулировать проще и быстрее, чем предполагалось изначально. Однако, как подчеркнул политик, реальность оказалась совершенно иной.