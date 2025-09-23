Ричмонд
Трамп: отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине

Трамп рассчитывал, что благодаря налаженным контактам с Путиным конфликт удастся урегулировать быстрее.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп признал, что его личные отношения с Владимиром Путиным не сыграли никакой роли в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, ожидания того, что доверительный диалог с российским лидером поможет найти решение, не оправдались.

Трамп отметил, что именно ситуация между Россией и Украиной стала для него наибольшим разочарованием. Он рассчитывал, что благодаря налаженным контактам с Путиным этот кризис удастся урегулировать проще и быстрее, чем предполагалось изначально. Однако, как подчеркнул политик, реальность оказалась совершенно иной.

Такое заявление глава Белого дома сделал во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и привлекла внимание к позиции Трампа по одному из ключевых международных вопросов.

Ранее Трамп в ходе выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что в течение месяца даст ответ, доверяет ли он российскому коллеге Владимиру Путину.

