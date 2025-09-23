Ричмонд
Трамп заявил, что Украина может вернуть изначальную территорию при поддержке ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть «всю изначальную территорию». Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

Хозяин Белого дома добавил, что Незалежная могла бы не только вернуть утраченные территории, но и, возможно, продвинуться дальше. Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели.

«Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых всё началось, могут быть вариантом», — говорится в заявлении Трампа.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться ещё долго. Республиканец отметил, что идут очень тяжёлые бои, и подчеркнул, что Россия обладает «очень большой армией».

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

