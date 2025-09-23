Трамп заявил о продолжении поставок американского оружия НАТО

Зеленский на встрече с президентом США заявил о надежде на то, что Москва прекратит боевые действия. При этом ранее сам киевский главарь не согласился на предложения РФ по урегулированию дипломатическим путем. Зеленский также вновь призвал Европу и США к санкциям против Москвы.