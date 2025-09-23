Ричмонд
Трамп заявил о продолжении поставок американского оружия НАТО

Трамп заявил, что Украина якобы может вернуть потерянные территории при поддержке НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Он также провел встречу с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. По окончании мероприятий Дональд Трамп выложил пост в соцсети, содержание которого касается украинского конфликта. Президент США заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО, чтобы альянс «делал с ним всё, что хочет».

Хозяин Белого дома, кроме того, заверил, что Киеву якобы можно попытаться вернуть утраченные в ходе конфликта территории. По его мнению, Украина сможет это сделать при поддержке НАТО.

«В любом случае, я желаю обеим странам удачи. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним всё, что хочет. Удачи всем», — подытожил Дональд Трамп.

Зеленский на встрече с президентом США заявил о надежде на то, что Москва прекратит боевые действия. При этом ранее сам киевский главарь не согласился на предложения РФ по урегулированию дипломатическим путем. Зеленский также вновь призвал Европу и США к санкциям против Москвы.

