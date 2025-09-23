Трамп высмеял российскую спецоперацию и призвал ЕС усилить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении в соцсети Truth Social охарактеризовал российскую военную спецоперацию на Украине как «бесцельную борьбу». По его мнению, при наличии реальной военной мощи конфликт мог бы завершиться за неделю, а затянувшаяся война лишь подрывает репутацию России и превращает ее в «бумажного тигра».