Трамп высмеял российскую спецоперацию и призвал ЕС усилить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении в соцсети Truth Social охарактеризовал российскую военную спецоперацию на Украине как «бесцельную борьбу».

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении в соцсети Truth Social охарактеризовал российскую военную спецоперацию на Украине как «бесцельную борьбу». По его мнению, при наличии реальной военной мощи конфликт мог бы завершиться за неделю, а затянувшаяся война лишь подрывает репутацию России и превращает ее в «бумажного тигра».

23 сентября на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп также отметил, что завершение конфликта на Украине в ближайшее время маловероятно из-за значительного военного потенциала России.

В этот же день президент США выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где неоднократно упоминал Россию и президента Владимира Путина. В своем выступлении Трамп акцентировал внимание на конфликте в Украине и призвал европейские страны активнее поддерживать санкции против Российской Федерации.

Данные высказывания Дональда Трампа вновь обострили международный диалог вокруг ситуации на Украине и роли России в текущем конфликте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопреки его ожиданиям хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, «не имели никакого значения» для урегулирования украинского конфликта.

