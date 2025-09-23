Трамп высмеял российскую спецоперацию и призвал ЕС усилить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении в соцсети Truth Social охарактеризовал российскую военную спецоперацию на Украине как «бесцельную борьбу». По его мнению, при наличии реальной военной мощи конфликт мог бы завершиться за неделю, а затянувшаяся война лишь подрывает репутацию России и превращает ее в «бумажного тигра».
23 сентября на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп также отметил, что завершение конфликта на Украине в ближайшее время маловероятно из-за значительного военного потенциала России.
В этот же день президент США выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где неоднократно упоминал Россию и президента Владимира Путина. В своем выступлении Трамп акцентировал внимание на конфликте в Украине и призвал европейские страны активнее поддерживать санкции против Российской Федерации.
Данные высказывания Дональда Трампа вновь обострили международный диалог вокруг ситуации на Украине и роли России в текущем конфликте.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопреки его ожиданиям хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, «не имели никакого значения» для урегулирования украинского конфликта.