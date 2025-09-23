Трамп заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу на Украине

«Россия уже три с половиной года ведёт бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это не отличает Россию. На самом деле, это делает её похожей на “бумажного тигра”, — написал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп предположил, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долго, а экономика России находится в ужасном состоянии. По мнению республиканца, она разрушается. Кроме того, президент США заметил, что его хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта.
