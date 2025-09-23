Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что в любом случае желает России и Украине всего наилучшего

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для Украины наступило «время действовать». При этом республиканец подчеркнул, что в любом случае желает «всего наилучшего» как Киеву, так и Москве.

Источник: Life.ru

«Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего», — написал президент Соединённых Штатов у себя в социальной сети Truth Social после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

Во время выступления в ГА ООН Дональд Трамп заявил, что его хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не поспособствовали завершению украинского конфликта. При этом президент США заявил, что непрестанно работает над урегулированием текущего противостояния. Однако, по его прогнозам, конфликт будет продолжаться ещё долго.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше