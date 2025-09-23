Трамп заявил, что в любом случае желает России и Украине всего наилучшего

Во время выступления в ГА ООН Дональд Трамп заявил, что его хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не поспособствовали завершению украинского конфликта. При этом президент США заявил, что непрестанно работает над урегулированием текущего противостояния. Однако, по его прогнозам, конфликт будет продолжаться ещё долго.