Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть «всю изначальную территорию». По его мнению, Киев мог бы не только вернуть утраченные территории, но и, возможно, продвинуться дальше. Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели.