Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа

Встреча американского президента Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского длилась около часа. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Источник: Life.ru

Чиновник также отметил, что во второй половине дня республиканец проведёт отдельные встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном и главой Узбекистана Шавкатом Мирзёевым.

«Встреча президента США и Зеленского продлилась около часа. Также президент США проведёт отдельные встречи с президентом Франции Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым во второй половине дня», — сказал представитель Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть «всю изначальную территорию». По его мнению, Киев мог бы не только вернуть утраченные территории, но и, возможно, продвинуться дальше. Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

