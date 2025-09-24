Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Список самых слабых губернаторов РФ пополнился неожиданными фамилиями

Список самых слабых губернаторов РФ пополнился неожиданными фамилиями. Политическую устойчивость потерял известный на всю страну глава Вологодчины Георгий Филимонов, а также руководитель Самарской области, человек из команды помощника президента Алексея Дюмина Александр Федорищев. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного президентом РАСО Евгением Минченко. В истеблишменте исследование принято трактовать как сигналы от политических модераторов страны.

Эксперты оценили политическую устойчивость губернаторов.

Список самых слабых губернаторов РФ пополнился неожиданными фамилиями. Политическую устойчивость потерял известный на всю страну глава Вологодчины Георгий Филимонов, а также руководитель Самарской области, человек из команды помощника президента Алексея Дюмина Александр Федорищев. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного президентом РАСО Евгением Минченко. В истеблишменте исследование принято трактовать как сигналы от политических модераторов страны.

Вологодский губернатор Филимонов прославился благодаря активной пропаганде традиционных ценностей, запрету алкоголя и абортов в регионе, а также борьбой с миллиардером Алексеем Мордашовым за влияние в области. По данным Минченко, у главы возникли несколько конфликтов на федеральном и региональном уровнях, что и отправило его в «красную зону».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСтали известны самые влиятельные элитные группы России.

«Его активная и очень авторская, идеологическая позиция, вместе с определенной бескомпромиссностью привели к тому, что у него возникло сразу несколько конфликтов, как на федеральном, так и на региональном уровне. Очевидно, что у самого Филимонова есть глубокая убежденность в правильности и необходимости тех решений, которые он продвигает в публичном поле», — сказано в рейтинге.

В аутсайдерах находится и Федорищев, который в последних рейтингах занимал отличные и средние позиции. К падению политической устойчивости губернатора привели «странные посты в telegram-канале и его последующее удаление». Также, по словам Минченко, главе региона оппонируют местные группы влияния, обладающие федеральным патронажем.

В «красной зоне» оказались двое из трех губернаторов от КПРФ — Валентин Коновалов (Хакасия) и Алексей Русских (Ульяновская область). Первый под угрозой из-за нарастания противоречий с местным отделением ЕР, а второй — из-за «элитного торга» за регион в преддверии губернаторских выборов-2026.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКонфликты элит и аресты пошатнули позиции губернаторов перед ЕДГ.

Всего в аутсайдерах семь губернаторов. Кроме вышеперечисленных там находятся главы Северной Осетии Сергей Меняйло, республики Дагестан Сергей Меликов и Запорожской области Евгений Балицкий.

«В “красную зону” переместился глава Запорожья Евгений Балицкий по причине высокого уровня конфликтности как на федеральном, так и региональном уровнях», — сказано в докладе. Позиции Меняйло и Меликова не устойчивы из-за арестов высокопоставленных чиновников в регионах.

При этом из зоны риска вышли губернаторы, которым предвещали сложные выборы в сентябре 2025 года. По мнению авторов исследования, победа на выборах укрепила глав Костромской области Сергея Ситникова и Иркутской области Игоря Кобзева. Рейтинг Евгения Минченко выпущен перед традиционным осенним губернаторопадом.

Узнать больше по теме
Алексей Дюмин: биография, карьера и личная жизнь секретаря Госсовета России
Одним из наиболее влиятельных лиц в окружении президента России Владимира Путина называют секретаря Государственного совета РФ и помощника главы государства Алексея Дюмина. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше