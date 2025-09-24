Эксперты оценили политическую устойчивость губернаторов.
Список самых слабых губернаторов РФ пополнился неожиданными фамилиями. Политическую устойчивость потерял известный на всю страну глава Вологодчины Георгий Филимонов, а также руководитель Самарской области, человек из команды помощника президента Алексея Дюмина Александр Федорищев. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного президентом РАСО Евгением Минченко. В истеблишменте исследование принято трактовать как сигналы от политических модераторов страны.
Вологодский губернатор Филимонов прославился благодаря активной пропаганде традиционных ценностей, запрету алкоголя и абортов в регионе, а также борьбой с миллиардером Алексеем Мордашовым за влияние в области. По данным Минченко, у главы возникли несколько конфликтов на федеральном и региональном уровнях, что и отправило его в «красную зону».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСтали известны самые влиятельные элитные группы России.
«Его активная и очень авторская, идеологическая позиция, вместе с определенной бескомпромиссностью привели к тому, что у него возникло сразу несколько конфликтов, как на федеральном, так и на региональном уровне. Очевидно, что у самого Филимонова есть глубокая убежденность в правильности и необходимости тех решений, которые он продвигает в публичном поле», — сказано в рейтинге.
В аутсайдерах находится и Федорищев, который в последних рейтингах занимал отличные и средние позиции. К падению политической устойчивости губернатора привели «странные посты в telegram-канале и его последующее удаление». Также, по словам Минченко, главе региона оппонируют местные группы влияния, обладающие федеральным патронажем.
В «красной зоне» оказались двое из трех губернаторов от КПРФ — Валентин Коновалов (Хакасия) и Алексей Русских (Ульяновская область). Первый под угрозой из-за нарастания противоречий с местным отделением ЕР, а второй — из-за «элитного торга» за регион в преддверии губернаторских выборов-2026.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКонфликты элит и аресты пошатнули позиции губернаторов перед ЕДГ.
Всего в аутсайдерах семь губернаторов. Кроме вышеперечисленных там находятся главы Северной Осетии Сергей Меняйло, республики Дагестан Сергей Меликов и Запорожской области Евгений Балицкий.
«В “красную зону” переместился глава Запорожья Евгений Балицкий по причине высокого уровня конфликтности как на федеральном, так и региональном уровнях», — сказано в докладе. Позиции Меняйло и Меликова не устойчивы из-за арестов высокопоставленных чиновников в регионах.
При этом из зоны риска вышли губернаторы, которым предвещали сложные выборы в сентябре 2025 года. По мнению авторов исследования, победа на выборах укрепила глав Костромской области Сергея Ситникова и Иркутской области Игоря Кобзева. Рейтинг Евгения Минченко выпущен перед традиционным осенним губернаторопадом.