Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Переездного, большая часть Купянска уже под контролем наших сил, Трамп нашёл спонсоров России, 24 сентября

Министерство обороны отчиталось о боях за Купянск. Большая часть зданий города уже под контролем российских войск. Подразделения ВСУ зажаты в нескольких местах. Среди тех, кто может быть уничтожен, названы предатели из РДК*. В оборонном ведомстве отметили, что киевский режим превратил город в Харьковской области в мощный укрепрайон. Его освобождение даст возможность развивать наступление по другим направлениям, в том числе на Изюм, Чугуев и Волчанск, а также на территорию ДНР.