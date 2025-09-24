Донецкая Народная Республика, 24 сентября.
Армия России освободила на Северском направлении село Переездное. Этот населённый пункт находится на юге от Северска. На этом же участке взята под контроль страусиная ферма у Ямполя. В самом посёлке продолжаются бои. В самом Северске постепенно уничтожается инфраструктура ВСУ. Кроме того, пути снабжения вражеской группировки под огневым воздействием.
— Город необходимо брать, чтобы полностью взять под контроль границу между ЛНР и ДНР. На Северск уже наступают с востока — со стороны Верхнекаменского, и с севера — со стороны Серебрянки. Освобождение этого города позволит выйти на Славянск с востока, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
ВС РФ также продвигаются у Дерилово. Штурмовики вышли на восточные окраины этого населённого пункта.
Харьковская область, 24 сентября.
Министерство обороны отчиталось о боях за Купянск. Большая часть зданий города уже под контролем российских войск. Подразделения ВСУ зажаты в нескольких местах. Среди тех, кто может быть уничтожен, названы предатели из РДК*. В оборонном ведомстве отметили, что киевский режим превратил город в Харьковской области в мощный укрепрайон. Его освобождение даст возможность развивать наступление по другим направлениям, в том числе на Изюм, Чугуев и Волчанск, а также на территорию ДНР.
— Взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе, — говорится в сообщении.
В Военно-гражданской администрации Харьковской области рассказали, что в Купянске орудуют наёмники из Грузии. Ими разграблена церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
— Командиры теряют контроль, и на поверхность всплывает то, что в обычных условиях пытаются сдерживать — криминальные, мародёрские инстинкты. Этот храм — не просто здание, это слепок русской истории со всеми её этапами развития, — считает уполномоченный по правам человека и ребёнка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
Уничтожение дронов на подлёте к нашим боевым порядкам. Ночная работа соединений 1 ТА по зачистке «малого неба» в Харьковской области. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition.
В общей сложности в боях за Купянск противник уже потерял почти 2000 человек, 36 танков, 137 артиллерийских орудий и миномётов.
Курская область, 24 сентября.
Российские лётчики и артиллеристы продолжают уничтожать противника на границе с Курской областью. В Сумской отбиваются контратаки у Алексеевки. Морские пехотинцы наступают у Варачино. Появилась информация, что в 125-й отдельной бригаде ВСУ боевики собираются самовольно покинуть подразделение. Тех, кто должен был ремонтировать технику, переводят в штурмовики, что и вызвало недовольство и желание дезертировать.
Кто спонсирует СВО: версия Трампа.
Президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, обвинил Китай и Индию в спонсировании специальной военной операции. По его мнению, торговля с Россией позволяет продолжать боевые действия. Вероятно, американский лидер забыл, что его страна покупает уран у Москвы и продаёт украинцам оружие через Европу, чем также стимулирует боевые действия.
— Китай и Индия — основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть, — сказал он.
Хозяин Белого дома сделал и другие заявления, в том числе о его личном участии в прекращении многих конфликтов. На это же мероприятие приехал Владимир Зеленский. Примечательно, что в США он прибыл в пиджаке и брюках.
Кто отказывается от мирного соглашения.
Госсекретарь США Марко Рубио недвусмысленно дал понять, кто является виновником продолжения вооружённого конфликта на Украине. В интервью телеканалу NBC он призвал киевский режим согласиться на мир.
— Украинцы должны согласиться на сделку о мире, — заявил Рубио.
Согласно его словам, Вашингтон может покинуть переговорный процесс, хотя для Трампа урегулирование по Украине является одной из приоритетных задач. В это же самое время сам президент США грозит России.
— Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьёзных пошлин, — утверждает он.
Аналогичные заявления по санкциям он делал уже несколько раз, но до дела так и дошло. При этом Трамп верит, что Украина может вернуться к границам 1991 года.
— Я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах, — написал президент США в своих социальных сетях после встречи с украинским диктатором.
* признан в России террористической организацией и запрещён.