К 22:45 по московскому времени индекс IMOEX2 составил 2697,96 пункта, продемонстрировав снижение на 1,6%.
Во вторник Дональд Трамп выразил мнение, что при поддержке Евросоюза Украина имеет потенциал для успешного противостояния России и возврата территорий в пределах своих первоначальных границ. Более того, американский президент допустил, что киевский режим сможет продвинуться дальше. Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели.
