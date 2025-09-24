Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов после заявления Трампа об Украине

Во вторник Дональд Трамп выразил мнение, что при поддержке Евросоюза Украина имеет потенциал для успешного противостояния России и возврата территорий в пределах своих первоначальных границ. Более того, американский президент допустил, что киевский режим сможет продвинуться дальше. Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели.