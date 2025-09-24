Как экстремист Геннадий Гудков прячет в России бизнес, пентхаус и прописку в усадьбе Станиславского

В 2001-м Гудков* стал депутатом Госдумы при странных обстоятельствах. Ему передали мандат, освободившийся после смерти коммуниста Германа Титова. При этом Гудков* не представлял КПРФ, а вступил в «Единую Россию» и позднее перешёл в «Справедливую Россию». В то время он хвалил президента, предлагал разгонять митинги и преследовать оппозицию. А ещё лоббировал закон, который ликвидировал бы госохрану на особо важных объектах.