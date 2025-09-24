Запорожскую АЭС отключили от электролиний: в ООН отреагировали на перевод станции на резервное питание

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС. 23 сентября на станции отключили последнюю линию энергоснабжения. Генсек ООН выразил обеспокоенность. Он призвал обеспечить безопасность АЭС. С таким обращением Антониу Гутерриш выступил на заседании Совбеза ООН по Украине.
Он пояснил, что перевод станции на резервное питание может означать угрозу ядерному объекту. Генсек ООН также обратил внимание на атаки на гражданское население. Он назвал их недопустимыми.
«Угроза ядерным объектам продолжает вызывать глубокую обеспокоенность, в частности в отношении ЗАЭС. Все стороны должны исполнять свои обязательства по международному праву для их защиты и безопасности», — констатировал Антониу Гутерриш.
Боевики ВСУ неоднократно пытались нанести удары по ЗАЭС. Это уже десятое отключение станции от внешних источников электропитания. Сейчас все генераторы запущены и функционируют в штатном режиме. Топливных запасов на станции достаточно для обеспечения деятельности ЗАЭС.