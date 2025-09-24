Запорожскую АЭС отключили от электролиний: в ООН отреагировали на перевод станции на резервное питание

Боевики ВСУ неоднократно пытались нанести удары по ЗАЭС. Это уже десятое отключение станции от внешних источников электропитания. Сейчас все генераторы запущены и функционируют в штатном режиме. Топливных запасов на станции достаточно для обеспечения деятельности ЗАЭС.