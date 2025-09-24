СМИ: в Осло произошел сильный взрыв

23 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв произошел на улице Пилестредет в столице Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dagsavisen.
«Поскольку в этом районе все еще находятся взрывные устройства, полиция просит население отойти от окон», — сообщается в заявлении правоохранительных органов.
По информации полиции, на улице обнаружено несколько взрывных устройств, одно из которых сдетонировало. О пострадавших не сообщается. Правоохранители не уточняют, о каких именно взрывных устройствах идет речь.
Полиция также сообщила, что проводит поиск взрывных устройств и занимается контролируемыми подрывами обнаруженных. -0-