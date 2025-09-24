США не поддержали антироссийскую позицию перед заседанием СБ ООН по Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть «всю изначальную территорию». Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели. При этом республиканец добавил, что хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. Хозяин Белого дома сообщил, что в любом случае желает России и Украине всего наилучшего, но считает, что конфликт ещё долго не закончится.