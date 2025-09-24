Рубио заявил о новом этапе эскалации украинского конфликта: он назвал единственный способ урегулирования

Как заметил военкор Александр Коц, американский лидер Дональд Трамп «оторван ото всех реалий на земле». Президент США заявил, что Украина якобы сохраняет шанс на возвращение к прежним границам. Он уточнил, что Киев якобы даже может «пойти дальше» с поддержкой НАТО.