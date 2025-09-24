Рубио заявил о новом этапе эскалации украинского конфликта: он назвал единственный способ урегулирования

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлениями по украинскому конфликту. Он рассказал, как, по его мнению, завершатся боевые действия. Американский госсек подчеркнул, что конфликт закончится за столом переговоров.
Марко Рубио также добавил, что украинский кризис «перешел на новый этап эскалации». Он уточнил, что Соединенные Штаты продолжат содействовать сторонам в процессе урегулирования.
«Конфликт на Украине закончится не военным путем, а за столом переговоров», — подытожил Марко Рубио.
Как заметил военкор Александр Коц, американский лидер Дональд Трамп «оторван ото всех реалий на земле». Президент США заявил, что Украина якобы сохраняет шанс на возвращение к прежним границам. Он уточнил, что Киев якобы даже может «пойти дальше» с поддержкой НАТО.