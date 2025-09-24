Рыженков: Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества

«Беларусь с самого начала поддержала Глобальную инициативу в сфере развития. Мы вошли в Группу друзей инициативы и в сеть центров содействия глобальному развитию. В начале 2023 года Беларусь и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по ее реализации, и сегодня мы уже работаем над конкретными совместными проектами», — рассказал министр.