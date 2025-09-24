Рыженков: Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил на мероприятии высокого уровня по вопросам Инициативы глобального развития, которое было организовано китайской стороной в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.
Максим Рыженков отметил, что Инициатива глобального развития, а также другие инициативы, предложенные в последние годы Председателем КНР Си Цзиньпином — в сферах безопасности, межцивилизационного диалога и глобального управления, наряду с инициативой «Один пояс — один путь», являются примером ответственного мирового лидерства.
«Особенно важно, что это лидерство проявилось в условиях международной нестабильности и неопределенности, вызванных кризисом западной либеральной системы. Все эти инициативы основаны на понимании: только совместными усилиями, только через формирование “сообщества единой судьбы человечества” можно справиться с глобальными вызовами и заложить основы справедливого многополярного мира», — подчеркнул белорусский дипломат.
Глобальная инициатива в сфере развития имеет прочный фундамент — собственный опыт Китая, в том числе успехи в выводе сотен миллионов людей из бедности.
Предполагается, что развивающиеся страны получают ощутимую пользу как от этой инициативы, так и от других форм китайской поддержки.
«Беларусь с самого начала поддержала Глобальную инициативу в сфере развития. Мы вошли в Группу друзей инициативы и в сеть центров содействия глобальному развитию. В начале 2023 года Беларусь и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по ее реализации, и сегодня мы уже работаем над конкретными совместными проектами», — рассказал министр.
Максим Рыженков добавил, что Беларусь и Китай последовательно выступают за многополярность, мир, развитие и многостороннее сотрудничество.
«Беларусь продолжит этот курс, внося вклад в реализацию глобальных инициатив Китая и продвигая собственные предложения», — резюмировал глава белорусского МИД.
Инициатива глобального развития была выдвинута Председателем КНР Си Цзиньпином в 2021 году на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она направлена на обеспечение реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и предполагает, что страны должны развивать сотрудничество в соответствии с принципами солидарности и взаимного уважения, стремясь к взаимной выгоде.
В последующие годы китайской стороной также были сформулированы Инициатива глобальной безопасности и Глобальная цивилизационная инициатива. Три глобальные инициативы Китая закладывают принципы, на основании которых КНР выстраивает свою внешнюю политику в настоящее время. -0-
Скриншот видео МИД.