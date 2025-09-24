Зеленский заявил, что Трамп больше доверяет ему, чем Путину

Зеленский отметил, что обмен информацией о военных действиях происходит с обеих сторон. При этом он подчеркнул, что данные, предоставляемые российской стороной, якобы не соответствуют действительности.
«Теперь он (Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) намного больше доверят мне», — сказал главарь киевского режима, брифинг транслировали украинские СМИ.
А ранее Дональд Трамп заявил, что хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. В ходе выступления на полях Генассамблеи республиканец сообщил, что принимает меры, направленные на прекращение боевых действий на Украине и рассчитывает на прогресс, невзирая на существующие трудности. Американский лидер выступил с критикой в адрес Китая и Индии за импорт российских энергоносителей, назвав их «главными спонсорами конфликта».
