Зеленский заявил, что Трамп больше доверяет ему, чем Путину

А ранее Дональд Трамп заявил, что хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. В ходе выступления на полях Генассамблеи республиканец сообщил, что принимает меры, направленные на прекращение боевых действий на Украине и рассчитывает на прогресс, невзирая на существующие трудности. Американский лидер выступил с критикой в адрес Китая и Индии за импорт российских энергоносителей, назвав их «главными спонсорами конфликта».