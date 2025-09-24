Ричмонд
Зеленский заявил, что Трамп больше доверяет ему, чем Путину

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп доверяет ему больше, чем российскому лидеру Владимиру Путину. Такое заявление бывший комик сделал после встречи с республиканцем на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

Источник: Life.ru

Зеленский отметил, что обмен информацией о военных действиях происходит с обеих сторон. При этом он подчеркнул, что данные, предоставляемые российской стороной, якобы не соответствуют действительности.

«Теперь он (Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) намного больше доверят мне», — сказал главарь киевского режима, брифинг транслировали украинские СМИ.

А ранее Дональд Трамп заявил, что хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. В ходе выступления на полях Генассамблеи республиканец сообщил, что принимает меры, направленные на прекращение боевых действий на Украине и рассчитывает на прогресс, невзирая на существующие трудности. Американский лидер выступил с критикой в адрес Китая и Индии за импорт российских энергоносителей, назвав их «главными спонсорами конфликта».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

