Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие. Американский лидер Дональд Трамп может продавать Киеву, в том числе, наступательное вооружение. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио.
Он сообщил, что Дональд Трамп также сохраняет возможность ужесточения антироссийских санкций. Однако сам президент США пояснил, что пойдет на эти меры, если Европа прекратит закупать энергоресурсы РФ.
«Трамп сохраняет возможность продажи Украине наступательных вооружений под предлогом поддержки в обороне», — признал Марко Рубио.
Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что доложил Дональду Трампу якобы реальную обстановку на поле боя. По его мнению, у Киева есть и хорошие новости для президента США.