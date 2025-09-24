Глава МИД Ирана провел вторую за два дня встречу с гендиректором МАГАТЭ

Гросси провел интенсивные консультации с Арагчи по ядерной программе Ирана.
На встрече также присутствовали заместители главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.
Первый раунд консультаций по иранской ядерной программе между Гросси и Арагчи на полях ГА ООН прошел в понедельник. Глава МАГАТЭ назвал их интенсивными. -0-
Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.Читать дальше