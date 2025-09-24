Глава МИД Ирана провел вторую за два дня встречу с гендиректором МАГАТЭ

24 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи второй раз за два дня встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на фоне попытки восстановления антииранских санкций СБ ООН, сообщает ТАСС.