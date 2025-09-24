Ричмонд
Глава МИД Ирана провел вторую за два дня встречу с гендиректором МАГАТЭ

Первый раунд консультаций по иранской ядерной программе между Гросси и Арагчи на полях ГА ООН прошел в понедельник. Глава МАГАТЭ назвал их интенсивными.

24 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи второй раз за два дня встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на фоне попытки восстановления антииранских санкций СБ ООН, сообщает ТАСС.

Гросси провел интенсивные консультации с Арагчи по ядерной программе Ирана.

На встрече также присутствовали заместители главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

Первый раунд консультаций по иранской ядерной программе между Гросси и Арагчи на полях ГА ООН прошел в понедельник. Глава МАГАТЭ назвал их интенсивными. -0-

