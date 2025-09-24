Зеленский пообещал рассказать Трампу хорошие новости с фронта

Напомним, накануне Министерство обороны России заявило, что Вооружённые силы страны заблокировали до 700 украинских военнослужащих в Купянске Харьковской области и уже ликвидировали 250 из них. Согласно информации ведомства, под российский контроль перешли уже 5667 зданий из 8667 в городе. В МО добавили, что противник превратил Купянск в мощный укрепрайон с системой огневого контроля над ключевыми дорогами и переправами через реку Оскол.