Зеленский пообещал рассказать Трампу хорошие новости с фронта

Главарь киевского режима Владимир Зеленский после блокировки остатков украинского гарнизона в Купянске пообещал рассказать американскому президенту Дональду Трампу «хорошие новости» с линии соприкосновения.

Источник: Life.ru

«Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости», — заявил бывший комик во время встречи с президентом США на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Напомним, накануне Министерство обороны России заявило, что Вооружённые силы страны заблокировали до 700 украинских военнослужащих в Купянске Харьковской области и уже ликвидировали 250 из них. Согласно информации ведомства, под российский контроль перешли уже 5667 зданий из 8667 в городе. В МО добавили, что противник превратил Купянск в мощный укрепрайон с системой огневого контроля над ключевыми дорогами и переправами через реку Оскол.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

