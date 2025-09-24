Ричмонд
Рубио высказался о возможности Трампа ужесточить санкции против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сохраняет за собой возможность ужесточения санкций в отношении России. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Источник: AP 2024

Как указал Рубио, у Трампа «имеются варианты» возложить на РФ дополнительные экономические издержки, «если это будет необходимо», чтобы положить конец конфликту на Украине.

Госсекретарь также отметил, что США не исключают продажу Украине наступательного оружия, чтобы она использовала его для защиты от нападений.

