Рубио высказался о возможности Трампа ужесточить санкции против России

Как указал Рубио, у Трампа «имеются варианты» возложить на РФ дополнительные экономические издержки, «если это будет необходимо», чтобы положить конец конфликту на Украине.
Госсекретарь также отметил, что США не исключают продажу Украине наступательного оружия, чтобы она использовала его для защиты от нападений.
