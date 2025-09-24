Трамп встретился с Зеленским и высказался в поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры продлились около часа, оба лидера, судя по всему, остались ими довольны. Риторика Трампа в отношении российско-украинского конфликта заметно изменилась: он заявил, что Украина рано или поздно сможет вернуться к своим «изначальным границам», а Россия «уже три с половиной года сражается в войне, которую при реальной военной силе можно было бы выиграть за неделю». По словам американского лидера, США продолжат поставки оружия НАТО, а альянс будет распоряжаться им по своему усмотрению.