Хаменеи заявил, что Ирану не нужно ядерное оружие

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не нуждается в ядерном оружии и не планирует его производить. Об этом он объявил в эфире иранской государственной телерадиокомпании. По его словам, Иран достиг высокого уровня обогащения урана, но не будет доводить его до степени, необходимой для создания ядерного оружия.