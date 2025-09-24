Ричмонд
Хаменеи заявил, что Ирану не нужно ядерное оружие

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не нуждается в ядерном оружии и не планирует его производить. Об этом он объявил в эфире иранской государственной телерадиокомпании. По его словам, Иран достиг высокого уровня обогащения урана, но не будет доводить его до степени, необходимой для создания ядерного оружия.

Источник: Life.ru

«У нас высокий уровень обогащения урана. Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие, мы увеличили его до 60%, что является очень высоким показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной», — подчеркнул Хаменеи.

Верховный лидер также уточнил, что Иран входит в число десяти стран, у которых есть технологическая возможность создать ядерное оружие, однако, в отличие от остальных девяти, не собирается этого делать.

Ранее сообщалось, что в рамках работы Генассамблеи ООН генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провёл переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития иранской ядерной программы. Этот процесс находится под пристальным вниманием международного сообщества.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

