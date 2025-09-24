Цена товаров должна быть справедливой для всех, заявил Турчин

«Есть объективные экономические предпосылки роста инфляции, от которых никуда не денешься. Рост зарплаты в нашей стране — это хорошо, люди должны получать больше, это очевидно. Но в среднем у нас в экономике доля заработной платы в себестоимости продукции составляет 25%. Два года подряд у нас рост реальной заработной платы, прошлый год 10%, в этом году 10%. Это не может не влиять на себестоимость продукции и, соответственно, на уровень цен», — сказал Турчин.