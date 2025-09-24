Цена товаров должна быть справедливой для всех, заявил Турчин

«Я хочу подчеркнуть, цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно. И для производителя, и для продавца, и для потребителя. Вот найти этот баланс всегда очень непросто», — сказал Турчин в ответ на вопрос, разобрался ли он с формулой справедливого ценообразования, о которой часто говорит глава государства Александр Лукашенко.
По его словам, для населения уровень заработной платы и рост цен всегда стоят во главе угла.
«Есть объективные экономические предпосылки роста инфляции, от которых никуда не денешься. Рост зарплаты в нашей стране — это хорошо, люди должны получать больше, это очевидно. Но в среднем у нас в экономике доля заработной платы в себестоимости продукции составляет 25%. Два года подряд у нас рост реальной заработной платы, прошлый год 10%, в этом году 10%. Это не может не влиять на себестоимость продукции и, соответственно, на уровень цен», — сказал Турчин.
По его словам, предприятия при повышении себестоимости выпускаемой продукции вынуждены цену повышать.
«Далее инфляция импортируема. Мы значительную часть товаров, которые продаются в наших магазинах, из-за рубежа привозим. И, конечно, инфляция в тех странах и курс нашей валюты тоже оказывают влияние на уровень цен. Это сложная, многогранная проблема. Правительство эту ситуацию держит под контролем. Но самое главное — нельзя принимать решения в ущерб участникам рынка. Нельзя, чтобы предприятия производили продукцию себе убыток. Надо, чтобы какой-то уровень рентабельности был и в предприятиях торговли. Ну и самое главное, чтобы для населения уровень цен был приемлем», — сказал Турчин.
Он привел в пример ситуацию с яблоками.
«Сложились аномальные погодные условия. Мы получили значительно меньше урожай. Но тот же фермер, который вырастил это яблоко, должен хотя бы немного на этом заработать. Мы понимаем, что в этих условиях объективно цена на это яблоко будет выше, чем в прошлом году. Это объективная реальность», — сказал премьер.
По его словам, государство должно выступить как регулятор и найти баланс, чтобы и фермеру дать заработать, и чтобы цена не выросла в 3−4 раза, и чтобы торговля имела торговую надбавку.
«Вот и цена, которая сложится в результате для потребителей», — сказал Турчин.
По данным статкомитета Белоруссии, в июле темпы роста потребительских цен к уровню июля 2024 года в годовом выражении составили 7,4%. В августе инфляция сократилась на 0,3 процентного пункта, но превышает годовой целевой параметр — не выше 5%.