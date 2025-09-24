Ричмонд
Зеленский почувствовал себя президентом США на Генассамблее ООН

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США. Данная реплика стала ответом бывшего комика на многочисленные вопросы журналистов.

Источник: Life.ru

«Я чувствую себя президентом США», — подчеркнул Зеленский на брифинге во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что после того, как остатки украинского гарнизона были блокированы в районе Купянска, Владимир Зеленский пообещал Дональду Трампу рассказать «хорошие новости» с линии соприкосновения. Напомним, что Вооружённые силы России заблокировали до 700 украинских военнослужащих в Купянске Харьковской области и уже ликвидировали 250 из них. Под российский контроль перешли уже 5667 зданий из 8667 в городе. Противник превратил Купянск в мощный укрепрайон с системой огневого контроля над ключевыми дорогами и переправами через реку Оскол.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

