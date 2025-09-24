Ричмонд
Полянский: Евросоюз раскручивает маховик войны и лепит из России образ врага

Полянский назвал объединение стран ЕС «партией войны».

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза вновь принялись «лепить» из России образ врага. Европейские лидеры раскручивают «маховик войны», намеренно не присоединяясь к усилиям, направленным на создание мира. Так высказался первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

Он назвал объединение стран, противящихся миру, «партией войны». По словам Дмитрия Полянского, лидеры этих государств выступают против деэскалации конфликта «по инерции или сознательно». Страны вновь безосновательно указывают на Россию как на государство, якобы представляющее угрозу.

«Последовательно и без каких-либо оснований лепят из России образ врага, который неминуемо на них нападет, стоит ему только разделаться с Украиной. Сегодня эта партия войны потеряла сон, всячески стараясь подорвать итоги и понимания, достигнутые в ходе встречи президентов России и США на Аляске месяц назад», — заключил Дмитрий Полянский.

На собрании ООН выступил американский лидер Дональд Трамп. Его речь длилась почти час. Он затронул, в том числе, ближневосточный и украинский конфликты.

