Он назвал объединение стран, противящихся миру, «партией войны». По словам Дмитрия Полянского, лидеры этих государств выступают против деэскалации конфликта «по инерции или сознательно». Страны вновь безосновательно указывают на Россию как на государство, якобы представляющее угрозу.
«Последовательно и без каких-либо оснований лепят из России образ врага, который неминуемо на них нападет, стоит ему только разделаться с Украиной. Сегодня эта партия войны потеряла сон, всячески стараясь подорвать итоги и понимания, достигнутые в ходе встречи президентов России и США на Аляске месяц назад», — заключил Дмитрий Полянский.
На собрании ООН выступил американский лидер Дональд Трамп. Его речь длилась почти час. Он затронул, в том числе, ближневосточный и украинский конфликты.