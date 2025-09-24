Трамп оценил шансы Украины на возвращение к прежним границам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с резким заявлением. Проведя беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, он заверил, что у Украины якобы есть возможность восстановить прежние границы и даже шансы «продвинуться дальше». Так хозяин Белого дома написал в соцсети.
Он уточнил, что Киев якобы сможет вернуться к прежним границам с помощью НАТО. Президент США также уведомил, что Вашингтон продолжит продавать оружие третьим странам для поддержки Украины.
«Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», — заявил Дональд Трамп.
Он также предположил, когда может произойти урегулирование конфликта. По мнению президента США, это вряд ли случится в ближайшем будущем.